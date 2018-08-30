Россиянин утонул в заповеднике штата Аризона

Турист из России утонул во время катания на лодках в водохранилище Пауэлл на реке Колорадо у границы штатов Аризона и Юта, сообщила официальный представитель заповедника «Глен-Каньон» Мэри Пламб.

По ее словам, трагедия произошла в понедельник, 27 августа. 20-летний житель Санкт-Петербурга Александр Курганов входил в группу из 29 человек. Молодые люди взяли в аренду три лодки.

«Многие спрыгнули в воду, чтобы поплавать. В это время погода переменилась, подул сильный ветер», — приводит ТАСС слова представителя заповедника. Пламб уточнила, что несколько человек смогли вернуться на лодки, другим удалось добраться до берега.

В результате инцидента мужчина и женщина получили порезы лодочным винтом, а еще один молодой человек находится в глубоком шоке. Все они были госпитализированы.

Информацию о гибели россиянина подтвердили в генконсульстве РФ в Хьюстоне, однако дипломаты не уточнили данные о его личности.

20 августа в Испании на пешем туристическом маршруте в парке «Пики Европы» умер российский гражданин 63 лет. Ему стало плохо при восхождении по горной тропе.