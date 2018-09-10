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Россия выдвинула на «Оскар» фильм «Собибор»

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Фото: Каропрокат
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Фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинут от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил член Российского оскаровского комитета, продюсер Александр Роднянский.

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Решение принято большинством голосов, сказал Роднянский ТАСС.

В 2017 году Россия представила на «Оскар» картину Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Она была номинирована, но уступила картине чилийца Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина».

Действие фильма «Собибор», основанного на реальных событиях, происходит в одноименном лагере смерти на территории Польши. В октябре 1943 года под руководством советского офицера Александра Печерского там произошел единственный в истории успешный бунт в концлагере. Хабенский выступил в качестве сценариста, режиссера и исполнителя главной роли.

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