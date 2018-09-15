Украина в этом году рассчитывает вернуть выведенные экс-премьером $170 млн

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в этом году Киев рассчитывает вернуть $170 млн, которые были незаконно выведены из страны бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко.

По словам генпрокурора, американские власти, которые занимаются расследованием этого дела, в скором времени могут завершить процесс.

«Мне говорят, что в этом году оно дойдет до логического конца и Украина наконец получит $170 млн, которые отсюда были похищены. Поэтому я обязательно поеду в Соединенные Штаты, у меня уже есть приглашение», — приводит слова Луценко «РИА Новости».

Расследование по этому делу уже несколько лет идет в Соединенных Штатах, которые обнаружили на счетах, связанных с экс-главой кабмина, около $280 млн. Его активы были арестованы в Литве, Лихтенштейне и Швейцарии, а также на островах Антигуа и Гернси. Сам Лазаренко был осужден на восемь лет лишения свободы в США по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах.

Лазаренко был премьер-министром Украины с 28 мая 1996 года по 2 июля 1997 года. Спустя почти десять лет правительство страны наняло британскую юридическую компанию для поиска средств, которые, как утверждал Киев, были похищены при участии экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко в середине 1990-х годов.

5 сентября 2018 года сообщалось, что генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении министра энергетики и угольной промышленности страны Игоря Насалика. Его обвиняют в предоставлении недостоверной информации в декларации.