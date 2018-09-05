На Украине против министра энергетики возбудили уголовное дело

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении министра энергетики и угольной промышленности страны Игоря Насалика. Его обвиняют в предоставлении недостоверной информации в декларации. Об этом 5 сентября рассказали в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

«Досудебное расследование начато по факту декларирования двумя должностными лицами недостоверной информации <...> судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных прав Литвиновым Евгением и министром энергетики и угольной промышленности Насаликом Игорем», — приводит сообщение агентство ТАСС.

По версии НАПКа, глава ведомства подал декларацию, в которой указал не соответствующие действительности сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Система электронного декларирования на Украине, запущенная в 2017 году, была одним из ключевых условий для рассмотрения Европейским союзом вопроса о либерализации визового режима со страной.

В июне президента Украины Петра Порошенко заподозрили в отмывании денег на Виргинских островах. В отношении компании, связанной с главой государства, начато расследование.