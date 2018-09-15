Жители Риги вышли на акцию в защиту русских школ

Около 5 тыс. жителей Риги вышли на акцию в защиту русского языка и его использования в учебных заведениях, в частности в школах. Такие данные приводит госполиция.

Участники шествия под названием «Наш выбор» начали движение от театра «Дайлес». Конечной точкой их маршрута станет площадь у памятника Райнису. Каких-либо провокаций или беспорядков пока не зафиксировано.

Представители Русского союза Латвии (РСЛ), организовавшие акцию, отмечают, что полный перевод обучения на латышский язык не только существенно понизит уровень знаний, но и уменьшит интерес детей к учебе. Активисты подчеркивают, что данная реформа приведет к обострению межэтнических конфликтов в обществе, пишет «Интерфакс».

22 марта сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ к обучению на латышском языке в период с 2019 по 2020 учебный год.

Среди менее 2 млн жителей Литвы 40% — русскоязычные. Латышский считается государственным языком, а русский имеет статус иностранного. В российском Минобрнауки в марте заявляли о готовности защитить право русскоговорящего населения этой республики получать образование на русском языке.