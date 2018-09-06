В Литве потребовали от Walmart изъять из продажи майки с гербом СССР

Посол Литвы в США Роландас Кришчюнас обратился к руководству американской сети магазинов Walmart с просьбой отозвать из продажи линию одежды с советской символикой. По его словам, пропаганда таких символов недопустима.

«Решение демонстрировать и рекламировать символы, связанные с массовыми убийствами невинных людей, не могут и не должны оцениваться как обычный ход бизнеса», — цитирует письмо дипломата Delphi. Кришчюнас добавил, что не считает, будто руководство торговой сети сознательно хотело оскорбить жертв «советской оккупации» и их потомков. Однако в данном случае майки должны быть незамедлительно отозваны из продажи.

3 сентября с аналогичным заявлением выступила в Facebook депутат Европарламента Сандра Калниете. В тексте говорится, что просьба изъять товар из продажи исходит от всех трех прибалтийских республик — Эстонии, Латвии и Литвы.

Линия мужских и женских маек, футболок и толстовок с изображением герба СССР и пятиконечной звезды доступна к заказу в интернет-магазине Walmart. В отзывах на некоторые товары стоят низкие оценки, в комментариях критикуется в основном изображение, но встречаются и замечания по качеству.

21 августа министерство юстиции Эстонии опубликовало заявление, в котором говорится, что республика совместно с Латвией намерена взыскать компенсацию за период советской оккупации с России как правопреемницы СССР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что не согласен с такой постановкой вопроса и термином «оккупация».

Вопрос об оккупации после 1991 года поднимался неоднократно. Российские власти называют эту формулировку некорректной, так как республики вошли в состав СССР на договорной основе.