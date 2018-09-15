В Минздраве перечислили секреты долголетия

Основу долголетия составляет не только генетика, но и правильное питание, социальная и физическая активность. Об этом рассказала главный гериатр Министерства здравоохранения Ольга Ткачева.

В беседе с RT врач напомнила, что дряхлость организма обусловлена в первую очередь мышечной атрофией. А сохранить мышечную силу и продлить молодость может физическая активность. В рационе человека должны присутствовать овощи и фрукты, кроме того, необходимо сохранять социальную активность. Гериатр обратила внимание, что человек живет дольше, если он востребован.

Среди других залогов долголетия она назвала режим дня, сбалансированный сон, уровень холестерина в крови и отсутствие вредных привычек.

По словам Ткачевой, утверждение, что длительность жизни определяет генетика, — это миф.

«На самом деле всё определяют генетика и образ жизни», — резюмировала врач.

В начале сентября ученые обнаружили гены долголетия: по числу копий «генов домашнего хозяйства» можно судить о стрессоустойчивости и длине жизни.