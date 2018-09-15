Прямой эфир

В Минздраве перечислили секреты долголетия

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основу долголетия составляет не только генетика, но и правильное питание, социальная и физическая активность. Об этом рассказала главный гериатр Министерства здравоохранения Ольга Ткачева.

Дольше века длится жизнь
Истории самых известных долгожителей планеты

В беседе с RT врач напомнила, что дряхлость организма обусловлена в первую очередь мышечной атрофией. А сохранить мышечную силу и продлить молодость может физическая активность. В рационе человека должны присутствовать овощи и фрукты, кроме того, необходимо сохранять социальную активность. Гериатр обратила внимание, что человек живет дольше, если он востребован.

Среди других залогов долголетия она назвала режим дня, сбалансированный сон, уровень холестерина в крови и отсутствие вредных привычек.

По словам Ткачевой, утверждение, что длительность жизни определяет генетика, — это миф.

«На самом деле всё определяют генетика и образ жизни», — резюмировала врач.

В начале сентября ученые обнаружили гены долголетия: по числу копий «генов домашнего хозяйства» можно судить о стрессоустойчивости и длине жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Здоровье 1,4 млрд человек оказалось под угрозой из-за пассивного образа жизни
Быстрая ходьба снижает вероятность преждевременной смерти

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017