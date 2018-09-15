В Сети заподозрили беременность Бузовой

В Сеть утекло фото со съемок телешоу «Дом-2», где певица и ведущая Ольга Бузова с довольно округлым животом, хотя ранее она демонстрировала «стальной» пресс.

Снимок опубликован в Instagram-аккаунте «официального домового» телестройки. На представленных кадрах видно, что звезда разговаривает с участником проекта Романом Гриценко.

Фотография сильно взбудоражила поклонников шоу, которые сразу же предположили, что Бузова в «интересном положении».

«Мне кажется она просто беременна», — пишет karginyshka.

«Ага, вовремя вытащить колбаску забыли», — шутит пользовательница с ником alexeevazaya.

«У нее и грудь подросла», — заметила katya.g0r.

Между тем несколько дней назад Бузову засекли в обществе своего бывшего возлюбленного — бизнесмена Тимофея Майорова. Пара покупала колбасу в дьюти-фри аэропорта Италии.

При всем этом звезда пытается найти супруга в рамках специальной передачи на российском телевидении. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, шоу Бузовой будут смотреть только «наркоманы и алкоголики».