Фанаты Бузовой раскритиковали ее новый «религиозный» образ

Поклонники популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой осудили новый образ звезды, который она представила своим фанатам.

Бизнесвумен выложила в Instagram обложку журнала Elle Girl, на которой она позирует в новом «религиозном» образе. Девушка демонстрирует свой фирменный знак — показывает три пальца. Ее облик дополняют серьги в форме католического креста.

«Это особенная обложка и съемка для меня. Мы определили несколько совершенно разных образов и показали их на обложке и внутри нового номера журнала», — написала Бузова.

Получившиеся фотографии она назвала «божественными» и «королевскими».

«Это же жест сатанистов... вопрос скорее к редактору журнала. К чему этот антипиар», — задается вопросом olga_denisovaaa.

«Бузова в образе Христа... рука — как символ благословения что-ли? Крест, волосы, цвет одеяния... вообщем, скандально, мне кажется», — подмечает vicktoriakalinina.

«Оленька, прости господи, вы похожа на сатанистку. Вот честно. (простите)», — написал пользователь in_____s____ta.

«Люцифер любит вас!» — считает xydenochka1.

В то же время среди фанатов нашлись и те, кому новый образ пришелся по душе. Некоторые разглядели на снимке улыбку Моны Лизы.

12 сентября сообщалось, что Бузову заметили в обществе своего бывшего возлюбленного — бизнесмена Тимофея Майорова.