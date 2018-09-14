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Фанаты Бузовой раскритиковали ее новый «религиозный» образ

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Поклонники популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой осудили новый образ звезды, который она представила своим фанатам.

Бизнесвумен выложила в Instagram обложку журнала Elle Girl, на которой она позирует в новом «религиозном» образе. Девушка демонстрирует свой фирменный знак — показывает три пальца. Ее облик дополняют серьги в форме католического креста.

«Это особенная обложка и съемка для меня. Мы определили несколько совершенно разных образов и показали их на обложке и внутри нового номера журнала», — написала Бузова.

Получившиеся фотографии она назвала «божественными» и «королевскими».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L Love 💓 Это особенная обложка и съемка для меня 👸🏻Вместе с редактором @ellegirlrussia мы определили несколько совершенно разных образов, и показали их на обложке и внутри нового номера журнала @ellegirlrussia 😊😇 В итоге получилось очень божественно 👼🏼 и как-то по королевски 👸🏻🧝🏻‍♀🧜🏻‍♀ А какой образ вам понравился больше всего? #принимайменя#миромправитлюбовь#ольгабузова

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 14 Сен 2018 в 3:37 PDT

 

«Это же жест сатанистов... вопрос скорее к редактору журнала. К чему этот антипиар», — задается вопросом olga_denisovaaa.

«Бузова в образе Христа... рука — как символ благословения что-ли? Крест, волосы, цвет одеяния... вообщем, скандально, мне кажется», — подмечает vicktoriakalinina.

«Оленька, прости господи, вы похожа на сатанистку. Вот честно. (простите)», — написал пользователь in_____s____ta.

«Люцифер любит вас!» — считает xydenochka1.

В то же время среди фанатов нашлись и те, кому новый образ пришелся по душе. Некоторые разглядели на снимке улыбку Моны Лизы.

12 сентября сообщалось, что Бузову заметили в обществе своего бывшего возлюбленного — бизнесмена Тимофея Майорова.

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