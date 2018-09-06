Петербургский ресторан оштрафовали за песни Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова заставила ресторан в Санкт-Петербурге заплатить за незаконное использование своих песен.

Арбитражный суд 4 сентября обязал ООО «Гранд Фуд» выплатить 232 тыс. рублей компании Archer Music Production, которую продюсирует Бузова, сообщает телеканал «78» со ссылкой на картотеку суда. Ответчик крутил песни певицы без ее разрешения в помещении ресторана «Ямамото», передает телеканал «360».

Для Бузовой победа стала четвертой в отстаивании своих авторских прав. Ранее за аналогичное нарушение поплатились ресторан Del Mar, заведение «Бар № 1» и магазин CD и DVD-дисков.

Одна песня Бузовой оценивается в 116 тыс. рублей. Теперь все четыре заведения должны выплатить Archer Music Production по 232 тыс. рублей за две песни певицы, которые они «крутили» у себя в помещениях. Еще несколько исков находятся в производстве и будут рассмотрены в ближайшее время.

Ранее, 17 августа, управление Роспотребнадзора по Новгородской области объяснило запрет песен Бузовой, Филиппа Киркорова и российских рэперов на дискотеках в детском лагере на территории региона соблюдением закона о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию.

В ведомстве подчеркнули, что несовершеннолетних нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность.