Прямой эфир

Петербургский ресторан оштрафовали за песни Бузовой

0
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеведущая и певица Ольга Бузова заставила ресторан в Санкт-Петербурге заплатить за незаконное использование своих песен.

Арбитражный суд 4 сентября обязал ООО «Гранд Фуд» выплатить 232 тыс. рублей компании Archer Music Production, которую продюсирует Бузова, сообщает телеканал «78» со ссылкой на картотеку суда. Ответчик крутил песни певицы без ее разрешения в помещении ресторана «Ямамото», передает телеканал «360».

Для Бузовой победа стала четвертой в отстаивании своих авторских прав. Ранее за аналогичное нарушение поплатились ресторан Del Mar, заведение «Бар № 1» и магазин CD и DVD-дисков.

Одна песня Бузовой оценивается в 116 тыс. рублей. Теперь все четыре заведения должны выплатить Archer Music Production по 232 тыс. рублей за две песни певицы, которые они «крутили» у себя в помещениях. Еще несколько исков находятся в производстве и будут рассмотрены в ближайшее время.

Ранее, 17 августа, управление Роспотребнадзора по Новгородской области объяснило запрет песен Бузовой, Филиппа Киркорова и российских рэперов на дискотеках в детском лагере на территории региона соблюдением закона о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию.

В ведомстве подчеркнули, что несовершеннолетних нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Петербургские рестораны оштрафовали за песни Бузовой
Ольга Бузова купила хлебозавод в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017