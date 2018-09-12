Бузову застали в обществе бывшего возлюбленного

Телеведущая и певица Ольга Бузова была замечена в обществе своего бывшего возлюбленного — бизнесмена Тимофея Майорова.

Вездесущие поклонники засняли пару в аэропорту Италии во время покупки колбасы в дьюти-фри. Пока 38-летний Майоров оплачивал покупку для 32-летней певицы, она гладила его по руке.

Как отмечает Super, Бузова и Майоров состояли в отношениях в 2009 году, но старались не афишировать свой роман.

Накануне 11 сентября телеведущая выложила загадочный пост в своем Instagram.

«Любовь дело наказуемое», — написала она, снабдив печальным смайликом и изображением разбитого сердца.

При всем этом Бузова пытается найти супруга в рамках специальной передачи на российском телевидении. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, шоу Бузовой будут смотреть только «наркоманы и алкоголики».