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Бузову застали в обществе бывшего возлюбленного

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Телеведущая и певица Ольга Бузова была замечена в обществе своего бывшего возлюбленного — бизнесмена Тимофея Майорова. 

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Вездесущие поклонники засняли пару в аэропорту Италии во время покупки колбасы в дьюти-фри. Пока 38-летний Майоров оплачивал покупку для 32-летней певицы, она гладила его по руке.

Как отмечает Super, Бузова и Майоров состояли в отношениях в 2009 году, но старались не афишировать свой роман.

Накануне 11 сентября телеведущая выложила загадочный пост в своем Instagram

«Любовь дело наказуемое», — написала она, снабдив печальным смайликом и изображением разбитого сердца. 

При всем этом Бузова пытается найти супруга в рамках специальной передачи на российском телевидении. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, шоу Бузовой будут смотреть только «наркоманы и алкоголики».

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