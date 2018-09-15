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КНДР возобновила авиасообщение с китайским Далянем

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Фото: Global Look Press/Pavel Novikov/Transport Photo Images
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Власти Северной Кореи возобновили регулярные рейсы в китайский Далянь провинции Ляонин.

По данным агентства Yonhap, рейсы будут осуществляться два раза в неделю. Первый перелет из столицы Северной Кореи Пхеньяна в Далянь в минувший четверг совершил самолет Air Koryo. Воздушное судно вернулось в Пхеньян с почти 70 пассажирами на борту.

Авиасообщение между городами не осуществлялось с 2006 года.

Летом авиакомпания начала регулярные рейсы между Пхеньяном и китайским городом Сиань в провинции Шэньси.

Ранее на этой неделе стало известно, что Россия и Республика Корея в рамках трехстороннего сотрудничества с КНДР ведут переговоры по созданию железнодорожной и энергетической сети, которая свяжет Корейский полуостров с Евразией.

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