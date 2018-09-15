КНДР возобновила авиасообщение с китайским Далянем
Власти Северной Кореи возобновили регулярные рейсы в китайский Далянь провинции Ляонин.
По данным агентства Yonhap, рейсы будут осуществляться два раза в неделю. Первый перелет из столицы Северной Кореи Пхеньяна в Далянь в минувший четверг совершил самолет Air Koryo. Воздушное судно вернулось в Пхеньян с почти 70 пассажирами на борту.
Авиасообщение между городами не осуществлялось с 2006 года.
Летом авиакомпания начала регулярные рейсы между Пхеньяном и китайским городом Сиань в провинции Шэньси.
Ранее на этой неделе стало известно, что Россия и Республика Корея в рамках трехстороннего сотрудничества с КНДР ведут переговоры по созданию железнодорожной и энергетической сети, которая свяжет Корейский полуостров с Евразией.