В Госдуме ответили «победившему Россию» Порошенко

Первый заместитель председателя Госдумы по делам СНГ, евроинтеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о «победе» над Россией.

По мнению депутата, ни о какой «победе» над Россией в связи с евроассоциацией Киева речи не идет. Затулин напомнил, что ЕС упростил для украинцев получение туристической визы, но не трудовой, и отметил, что товарооборот между Украиной и ЕС увеличился.

«Но заменить полностью Россию просто нет возможности», — подчеркнул он. Депутат добавил, что если попытки заменить сотрудничество с РФ и осуществляются, то как победу над Россией их можно представить с большим трудом, и привел в пример закупку Киевом реверсного российского газа.

«Покупать напрямую им патриотизм не позволяет, а через посредников брать дороже. Но зато они независимые и «победили» Россию», — добавил он.

Товарооборот с Россией растет, а «лукавая статистика» Порошенко имеет политический характер, заключил Затулин.

Накануне Порошенко заявил, что Киев переиграл Москву, и напомнил, что более года назад вступило в силу соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.