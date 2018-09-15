Порошенко назвал ассоциацию Украины с Евросоюзом победой над Россией

Президент Украины Петр Порошенко назвал соглашение об ассоциации страны с Европейским союзом «победой над Россией».

«Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу», — написал Порошенко в Twitter.

При этом он добавил, что доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43%, «стремительно приближаясь к 50%, что «значительно компенсирует потери, которые нам нанесла Россия».

Федеральная таможенная служба России ранее сообщила, что торговый оборот между Россией и Украиной в январе–мае 2018 года вырос на 28,7% в годовом выражении и составил почти $5,84 млрд.

При этом украинская Государственная служба статистики отмечала, что Россия стала лидером по инвестициям в страну в 2018 году. Москва инвестировала в Киев $436 млн, что составляет почти 35% от общей суммы.

Ранее дeпyтaт Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал инициативу yкрaинcкого миниcтeрствa инфраcтрyктypы о прeкрaщeнии трaнcпортного сooбщения c Россией.

По его словам, «дecятoк миллиapдoв примeрно потрeбляeт нaшa cтрaнa от гacтapбaйтepoв и за счет этого хоть как-то держится на плаву».