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Порошенко оценил возможность дефолта на Украине в 2019 году

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Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
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Президент Украины Петр Порошенко отрицает возможность дефолта в стране в 2019 году. Ранее в сентябре украинский премьер-министр Владимир Гройсман предупредил украинцев о грядущей финансовой катастрофе, рассказав об огромном госдолге страны.

«Хочу подчеркнуть: как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014–2015 годах, когда у нас было едва 5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас», — заявил Порошенко в ходе форума международной организации «Ялтинская европейская стратегия» в пятницу, 14 сентября.

Украинский президент отметил, что госдолг с 2007 по 2010 год увеличился на $26 млрд, а с 2010 по 2014 год вырос еще почти на $20 млрд. По его мнению, если бы не такое его наращивание в те годы, страна сейчас могла бы отказаться от внешних заимствований.

8 сентября Гройсман сообщил, что возможной причиной дефолта на Украине может стать невыполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) и повышение цен на газ.

Госдолг страны на апрель 2018 года превысил $77 млрд. За следующую четырехлетку Киев должен выплатить $27 млрд.

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