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В НАТО обвинили Россию в «препятствовании» вступления Македонии в альянс

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в препятствовании вступлению в военный альянс Македонии и Черногории. Об этом он заявил на выступление в Heritage Foundation в пятницу, 14 сентября. 

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«Мы видели также, например, как Россия пыталась предотвратить вступление в НАТО не только бывшей югославской республики Македонии, но и Черногории» — приводит его слова «РИА Новости».

Как пояснил Столтенберг, есть «много примеров» попыток Москвы вмешаться в политические процессы в разных странах —членах альянса и их партнеров, в том числе через соцсети.

30 сентября в Македонии пройдет референдумом о переименовании страны в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией. Это откроет ей путь к вступлению в альянс.

Относительно предстоящих в Македонии событий высказали свои опасения и США. По мнению главы Пентагона Джеймса Мэттиса, Россия может оказать влияние на референдум по поводу вступления Македонии в НАТО и Евросоюз

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