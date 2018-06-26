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Президенту Македонии грозит импичмент за отказ переименовать страну

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Фото: TASS/Zuma/Gong Bing
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Соглашение с Грецией о переименовании Македонии в Северную Македонию противоречит национальным интересам балканской страны. Об этом во вторник, 26 июня, заявил македонский президент Георге Иванов, отказавшись подписывать соглашение об изменении названия государства, которое ранее ратифицировал парламент страны.

«Я не принимаю идеи или предложения, которые могут поставить под угрозу национальную идентичность македонцев, особенности македонской нации и македонского языка», — цитируют Георге Иванова греческие СМИ.

По словам главы государства, соглашение противоречит Конституции Македонии и резолюциям Совбеза ООН, пишет сайт kp.ru.

Ранее премьер-министр Зоран Заев Македонии и парламент страны выступили за подписание соглашения с Грецией, а президент Георге Иванов против. В этой ситуации депутаты вынуждены будут объявить главе государства вотум недоверия и инициировать импичмент.

Министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров 17 июня заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

Спор между Скопье и Афинами по поводу названия бывшей югославской республики, совпадающего с наименованием области на севере Греции, велся на протяжении последних 25 лет. Греция добивалась от Македонии изменения названия государства и выступала против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

Однако 23 июня глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом призвал поддержать вступление Македонии в НАТО и Евросоюз.

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