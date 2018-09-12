США беспокоятся о влиянии России на референдум по вступлению Македонии в НАТО

В США выразили обеспокоенность влиянием, которое Россия может оказать на референдум по поводу вступления Македонии в НАТО и Евросоюз. С таким заявлением выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

В преддверии визита в Македонию, который призван показать, что Соединенные Штаты солидарны с народом этой страны, Мэттис подчеркнул необходимость невмешательства в дела демократических государств, пишет The Washington Examiner.

Также глава Пентагона заявил, что ранее Россия уже применяла свое влияние, начиная с США и заканчивая Эстонией, Украиной и на этот раз Македонией. Мэттис считает, что это наносит вред и выходит за рамки.

Как сообщала «Газета.ру», 6 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности блока принять Македонию в качестве 30-го члена организации.