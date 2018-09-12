Глава Пентагона усомнился в возможности военного альянса России и Китая

Россия и Китай в долгосрочной перспективе имеют мало общего в рамках военных интересов. Такое мнение выразил глава Пентагона Джеймс Мэттис, комментируя начало российско-китайских учений «Восток».

«Я думаю, что эти государства действуют в рамках своих интересов. Но в долгосрочной перспективе я не вижу, что объединяло бы Россию и Китай», — отметил Мэттис на вопрос журналистов о возможном военном союзе между РФ и КНР.

Военные учения «Восток-2018» стартовали во вторник, 11 сентября, на Дальнем Востоке. Они продолжатся до 17 сентября на пяти полигонах Дальнего Востока и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Руководить маневрами будет лично министр обороны РФ Сергей Шойгу.