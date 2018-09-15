Режим контртеррористической операции объявили в Дагестане. Отмечается, что он действует с 05:00 на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов республики.

Как сообщает оперативный штаб в республике, режим КТО введен в целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан и розыска членов бандподполья.

В период проведения контртеррористических мероприятий будет действовать ряд специальных мер: проверка документов, удаление физических лиц с отдельных участков местности, усиление охраны общественного порядка, ведение контроля телефонных переговоров.

Кроме того, возможна отбуксировка и проверка транспортных средств, приостановление оказания услуг связи, временное отселение, ограничение движения, а также проникновение сотрудников в жилые помещения.

14 сентября боевик, оказавший вооруженное сопротивление, был нейтрализован в ходе контртеррористической операции на федеральной трассе между селом Костек Хасавюртовского района и селом Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана.