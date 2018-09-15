Прямой эфир

Режим контртеррористической операции объявили в Дагестане

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим контртеррористической операции объявили в Дагестане. Отмечается, что он действует с 05:00 на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов республики.

Атака в Прощеное воскресенье
В Дагестане от рук террориста погибли пять прихожанок православного храма

Как сообщает оперативный штаб в республике, режим КТО введен в целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан и розыска членов бандподполья.

В период проведения контртеррористических мероприятий будет действовать ряд специальных мер: проверка документов, удаление физических лиц с отдельных участков местности, усиление охраны общественного порядка, ведение контроля телефонных переговоров.

Кроме того, возможна отбуксировка и проверка транспортных средств, приостановление оказания услуг связи, временное отселение, ограничение движения, а также проникновение сотрудников в жилые помещения.

14 сентября боевик, оказавший вооруженное сопротивление, был нейтрализован в ходе контртеррористической операции на федеральной трассе между селом Костек Хасавюртовского района и селом Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Дагестане мать обвинили в убийстве пропавшей шестилетней девочки
Правительство Дагестана ушло в отставку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017