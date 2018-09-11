В Дагестане мать обвинили в убийстве пропавшей шестилетней девочки

В Дагестане найдено тело шестилетней девочки, пропавшей 6 сентября. По подозрению в убийстве задержана мать ребенка.

Ребенок пропал из села Чонтаул, сообщает региональное управление Следственного комитета. В поисках принимали участие сотрудники МВД, МЧС, местные жители и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

9 сентября тело девочки нашли в русле реки.

Возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Следствие ходатайствует об аресте подозреваемой. Проводятся следственные и оперативные действия.

10 сентября в Якутии суд изменил приговор женщине, выбросившей из окна сына своей собутыльницы. Сначала ей назначили 7 лет лишения свободы, однако после пересмотра срок увеличился на год.