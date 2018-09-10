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Выбросившей из окна ребенка женщине изменили приговор в Якутии

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Прокуратура города Якутск добилась усиления назначенного уголовного наказания женщине, которая выбросила чужого ребенка со второго этажа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Две женщины распивали спиртные напитки в квартире на втором этаже, когда сын одной из них начал капризничать и проситься домой. Вторая женщина взяла ребенка на руки, вынесла на балкон и сбросила его со второго этажа, пишет ИА SakhaNews.

Якутский городской суд в июле 2018 года вынес обвинительный приговор подсудимой и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев.

Государственный обвинитель обжаловал приговор в вышестоящем суде. Верховный суд согласился с доводами и назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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