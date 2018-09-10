Прямой эфир

Трехлетний мальчик выпил раствор хлорки в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центральную районную больницу Калязина госпитализирован трехлетний ребенок после того, как выпил раствор хлорки. Мальчику поставили диагноз «химический ожог пищевода и ротовой полости».

По предварительным данным, 9 сентября малыш вместе с мамой гостил у бабушки. Опасная жидкость хранилась в бане на территории частного дома. Ребенка немедленно госпитализировали, сообщают «Тверские ведомости».

По факту случившегося следственные органы проводят проверку. По ее результатам может принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 3 сентября, на Алтае ребенок был госпитализирован после того, как съел ядовитый гриб. В регионе это первый случай отравления грибами в этом сезоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девочка впала в кому после падения на нее телевизора на Кубани
Двухмесячный ребенок умер из-за растворимого кофе в Удмуртии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017