Трехлетний мальчик выпил раствор хлорки в Тверской области

В центральную районную больницу Калязина госпитализирован трехлетний ребенок после того, как выпил раствор хлорки. Мальчику поставили диагноз «химический ожог пищевода и ротовой полости».

По предварительным данным, 9 сентября малыш вместе с мамой гостил у бабушки. Опасная жидкость хранилась в бане на территории частного дома. Ребенка немедленно госпитализировали, сообщают «Тверские ведомости».

По факту случившегося следственные органы проводят проверку. По ее результатам может принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 3 сентября, на Алтае ребенок был госпитализирован после того, как съел ядовитый гриб. В регионе это первый случай отравления грибами в этом сезоне.