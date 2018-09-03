Четырехлетний ребенок отравился ядовитым грибом в Алтайском крае

Ребенок в Алтайском крае съел ядовитый гриб. Это первый случай отравления в регионе за сезон.

По данным Роспотребнадзора, четырехлетний мальчик случайно съел ядовитый гриб по недосмотру взрослых. В каком состоянии находится ребенок, медики не уточняют. Известно, что за летний сезон других случаев отравления ядовитыми грибами выявлено не было. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на «Наши новости».

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что грибы нельзя собирать вдоль дорог, в парках, скверах и на улицах с оживленным движением. Также не рекомендуется брать грибы, подъеденные червями.

Ранее сообщалось, что девять человек отравились грибами в Тамбовской области. Пострадавшие употребляли в пищу консервированные грибы урожая 2017 и 2018 годов.