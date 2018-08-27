Девять человек отравились грибами в Тамбовской области

Девять человек с начала 2018 года отравились грибами в Тамбовской области. Случаев смерти пока не зарегистрировано. Также нет среди отравившихся детей. Таковы данные регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что случаи отравления зафиксированы в Тамбове, Рассказово, Мичуринске, Тамбовском, Мучкапском и Мичуринском районах. Пострадавшие употребляли в пищу консервированные грибы урожая 2017 и 2018 годов. Некоторые пострадали от отравления жареными свинушками и вешенками, собранными накануне.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» также добавляет, что в Тамбове зарегистрирован случай ботулизма. Три человека ели соленые рыжики, которые были куплены у частного лица и приготовлены в домашних условиях.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по сбору, покупке и хранению грибов.