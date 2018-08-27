Девочка впала в кому после падения на нее телевизора на Кубани

Полуторагодовалая девочка серьезно пострадала при падении на нее телевизора в Краснодарском крае. В состоянии комы ребенка доставили в больницу.

Инцидент произошел в одном из частных домов станицы Варениковской. Полуторагодовалая девочка осталась в комнате одна без присмотра родителей. Во время игры она начала тянуться к телевизору руками, и техника на нее упала. Об этом сообщают «Кубанские новости».

В результате происшествия девочка получила перелом основания черепа с ушибом головного мозга. В состоянии комы она была госпитализирована. Проверку по факту несчастного случая проводит полиция.

Еще один несчастный случай с ребенком произошел в Динском районе Краснодарского края. Двухлетний ребенок нашел дома бутылку со средством для мойки автомобиля и попробовал жидкость на вкус. Он госпитализирован с отравлением и химическим ожогом пищевода.