Ребенок случайно выронил своего младшего брата из окна в Норильске

В Норильске в больницу доставили малолетнего ребенка, который выпал из окна четвертого этажа. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на правоохранительные органы, ребенок выпал из окна по вине своего восьмилетнего брата. Малыш капризничал, и старший брат решил вынести его на балкон, но не удержал и уронил вниз.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Уже выяснилось, что семья не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».