Прямой эфир

Ребенок случайно выронил своего младшего брата из окна в Норильске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Норильске в больницу доставили малолетнего ребенка, который выпал из окна четвертого этажа. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на правоохранительные органы, ребенок выпал из окна по вине своего восьмилетнего брата. Малыш капризничал, и старший брат решил вынести его на балкон, но не удержал и уронил вниз.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Уже выяснилось, что семья не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трехлетний мальчик выпал из окна детсада в Удмуртии
По факту гибели ребенка в запертой машине возбуждено уголовное дело

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017