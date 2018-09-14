В Дагестане ликвидировали боевика

Боевик, оказавший вооруженное сопротивление, нейтрализован в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что инцидент произошел накануне около 22:20 мск на федеральной трассе между селом Костек Хасавюртовского района и селом Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана.

«Сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль LADA. Однако находившийся в машине преступник открыл огонь по представителям сил правопорядка и попытался скрыться», — цитирует сообщение комитета ТАСС.

Уточняется, что ответным огнем он был нейтрализован.

2 сентября сообщалось, что в Дагестане в ходе контртеррористической операции был ликвидирован главарь бандгруппы. Он был причастен к нападению на сотрудников правоохранительных органов.