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В Дагестане ликвидировали боевика

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Фото: пресс-служба НАК
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Боевик, оказавший вооруженное сопротивление, нейтрализован в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что инцидент произошел накануне около 22:20 мск на федеральной трассе между селом Костек Хасавюртовского района и селом Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана. 

«Сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль LADA. Однако находившийся в машине преступник открыл огонь по представителям сил правопорядка и попытался скрыться», — цитирует сообщение комитета ТАСС.

Уточняется, что ответным огнем он был нейтрализован. 

2 сентября сообщалось, что в Дагестане в ходе контртеррористической операции был ликвидирован главарь бандгруппы. Он был причастен к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

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