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В Еврокомиссии назвали условия для следующего транша Украине

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Фото: TASS/Ye Pingfan
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Для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине необходимо принять ряд мер против коррупции, а также улучшить правление госкомпаниями и начать продажу государственных активов. С таким заявлением выступил председатель Еврокомиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

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По его словам, транш будет осуществлен только в том случае, если Украина выполнит все данные обязательства. Кроме того, руководству страны необходимо создать автоматизированную систему верификации электронных деклараций активов чиновников и обеспечить эффективную проверку информации о бенефициарном владении компаниями, пишет «Федеральное агентство новостей».

6 сентября в Киев с рабочим визитом прибыла миссия МВФ. Задача сотрудников фонда — оценить выполнение Киевом бюджета на текущий год и ознакомиться с проектом бюджета на следующий. После этого фонд может возобновить кредитование страны.

Последний раз МВФ давал деньги Украине в начале апреля 2017 года, до этого — в сентябре 2016-го. К тому времени все первоначальные договоренности и примерные сроки уже были сорваны. Так, в 2016 году Украина должна была получить четыре транша на общую сумму более $5 млрд, в 2017-м — два транша на 3,5 млрд. Вместо этого она получила два раза по $1 млрд. Эксперты подсчитали, что за последние два года Украина получила от МВФ ровно столько кредитов на такую же сумму, какую выплатила обратно фонду.

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