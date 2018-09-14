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Участники ядерной сделки с Ираном встретятся на Генассамблее ООН

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Фото: TASS/Zuma/Li Muzi
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Главы МИД стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по решению ядерной проблемы в Иране встретятся в сентябре на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, во время переговоров участники СВПД обсудят, какие шаги предпринимаются для сохранения иранской ядерной сделки.

Данное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и странами-гарантами — Россией, США, Францией, Германией, Великобританией и Китаем. По условиям договора Тегеран давал обязательство не разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие международных санкций.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД по ядерной программе Ирана из-за якобы нарушения Тегераном условий договора. В августе Вашингтон вновь ввел ограничения против Ирана. Решение США выйти из сделки осудило мировое сообщество.

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