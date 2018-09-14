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Названа причина приступа у участника Pussy Riot Верзилова

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Причиной приступа у активиста и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова стало тяжелое потрясение. Врачи диагностировали у него острое полиморфное психотическое расстройство.

По одной из версий медиков, такое состояние у молодого человека могло возникнуть из-за сильного эмоционального потрясения. Об этом 14 сентября пишет телеканал РЕН ТВ.

В настоящий момент состояние Верзилова по-прежнему оценивается как тяжелое. Сам он не может объяснить, что с ним произошло.

Активиста госпитализировали в предынсультном состоянии 11 сентября. Врачи диагностировали у него нарушение функций мозга из-за проблем с кровоснабжением. По словам его девушки Вероники Никульшиной, до приезда врачей Верзилов начал терять зрение, способность говорить и передвигаться.

В июле во время чемпионата мира по футболу в России Верзилов вместе с Никульшиной и еще двумя участницами Pussy Riot Ольгой Пахтусовой и Ольгой Курачевой выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финального матча между сборными Франции и Хорватии.

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