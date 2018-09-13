Названа причина госпитализации участника Pussy Riot Петра Верзилова

В крови госпитализированного накануне участника группы Pussy Riot Петра Верзилова не нашли отравляющих веществ. 30-летний активист поступил в больницу в предынсультном состоянии.

Об этом в четверг, 13 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным журналистов, анализы показали следы пропофола, галантамина, диклофенака и метоклопрамида. Они представляют собой успокоительное, противовоспалительное и противосудорожное вещества, все они попали в организм активиста уже после госпитализации.

Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии в среду, 12 сентября. Врачи диагностировали у него нарушение функций мозга из-за проблем с кровоснабжением.

«Скорую» активисту вызвала его девушка Вероника Никульшина. По ее словам, до приезда врачей Верзилов начал терять зрение, способность говорить и передвигаться.

В июле во время чемпионата мира по футболу в России Верзилов вместе с Никульшиной и еще двумя участницами Pussy Riot Ольгой Пахтусовой и Ольгой Курачевой выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финального матча между сборными Франции и Хорватии.