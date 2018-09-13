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Участник Pussy Riot Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Активист и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов был госпитализирован вечером 11 сентября с симптомами сильного отравления.

Как сообщает РЕН ТВ, Верзилов находится в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него нарушение функций мозга из-за проблем с кровоснабжением. По словам его девушки Вероники Никульшиной, до приезда врачей Верзилов начал терять зрение, способность говорить и передвигаться.

В июле во время чемпионата мира по футболу в России Верзилов вместе с Никульшиной и еще двумя участницами Pussy Riot Ольгой Пахтусовой и Ольгой Курачевой выбежали в полицейской форме на поле «Лужников» во время финального матча между сборными Франции и Хорватии.

По словам активистов, таким образом они потребовали освободить всех политзаключенных, прекратить аресты на митингах и не сажать за лайки в соцсетях.

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