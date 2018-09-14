Песков отреагировал на идею переводить долларовые вклады в рубли

Российские власти не планируют принудительно конвертировать долларовые вкладов в рублевые, если США введут санкции против российских банков, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще нигде», — прокомментировал он высказывания главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации.

В то же время Песков подчеркнул, что многие страны ведут переговоры, для того чтобы снизить объем долларов во взаимных расчетах и проведении торгово-экономических операций. Однако четких планов на этот счет у России пока нет, отметил представитель Кремля.

В интервью газете «Известия» от 14 сентября Костин представил план по отказу от доллара, который включает ряд направлений.

В качестве одного из направлений деятельности был назван ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Первое — ускоренный переход на расчеты без долларов»