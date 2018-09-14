Прямой эфир

Песков отреагировал на идею переводить долларовые вклады в рубли

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские власти не планируют принудительно конвертировать долларовые вкладов в рублевые, если США введут санкции против российских банков, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще нигде», — прокомментировал он высказывания главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации.

Россияне сократили вложения в доллары и евро
Снижение доли депозитов в иностранной валюте позволяет добиться ускорения экономики

В то же время Песков подчеркнул, что многие страны ведут переговоры, для того чтобы снизить объем долларов во взаимных расчетах и проведении торгово-экономических операций. Однако четких планов на этот счет у России пока нет, отметил представитель Кремля.

В интервью газете «Известия» от 14 сентября Костин представил план по отказу от доллара, который включает ряд направлений.

В качестве одного из направлений деятельности был назван ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Первое — ускоренный переход на расчеты без долларов»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рубль показал рост к доллару на открытии торгов
Глава ВТБ раскрыл подробности плана по дедолларизации

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017