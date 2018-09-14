Рубль показал рост к доллару на открытии торгов

Курс американского доллара показал незначительное снижение в 7 копеек — до 68,18 рублей по состоянию на 10:09 мск 14 сентября , свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Евро, напротив, прибавил 1 копейку и достиг отметки в 79,79 рублей.

Как отмечает «РИА Новости», курс российской национальной валюты незначительно меняется на фоне ожиданий рынка по решению Центробанка касательно ключевой ставки в пятницу.

В последнее время рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной политики США. Кроме того, влияние на курс валюты оказывала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.