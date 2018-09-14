Глава ВТБ раскрыл подробности плана по дедолларизации

Во время проведения во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2018 году глава ВТБ Андрей Костин рассказал «Известиям» подробности плана по дедолларизации. В качестве одного из направлений деятельности был назван ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.

«Второе — перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в нашу юрисдикцию. По коллегам, которые попали в апрельские санкции (6 апреля США ввели ограничительные меры против 26 россиян и 15 российских компаний. — Ред.) — тому же «Русалу», — мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», — отметил представитель банка.

Кроме того, он предложил размещать еврооблигации на российской площадке и отказаться от первичного депозитария в виде Euroclear (международный депозитарно-клиринговый центр, который обслуживает внебиржевой международный фондовый рынок. — Ред.) в пользу российского.

Также предлагается лицензировать всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

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«Первое — ускоренный переход на расчеты без долларов»