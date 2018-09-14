Прямой эфир
Сюжет:

Глава ВТБ раскрыл подробности плана по дедолларизации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время проведения во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2018 году глава ВТБ Андрей Костин рассказал «Известиям» подробности плана по дедолларизации. В качестве одного из направлений деятельности был назван ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.

Россияне сократили вложения в доллары и евро
Снижение доли депозитов в иностранной валюте позволяет добиться ускорения экономики

«Второе — перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в нашу юрисдикцию. По коллегам, которые попали в апрельские санкции (6 апреля США ввели ограничительные меры против 26 россиян и 15 российских компаний. — Ред.) — тому же «Русалу», — мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», — отметил представитель банка.

Кроме того, он предложил размещать еврооблигации на российской площадке и отказаться от первичного депозитария в виде Euroclear (международный депозитарно-клиринговый центр, который обслуживает внебиржевой международный фондовый рынок. — Ред.) в пользу российского.

Также предлагается лицензировать всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Первое — ускоренный переход на расчеты без долларов»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ВТБ рассказал о судьбе долларовых вкладов в случае новых санкций
Глава ВТБ попросил Путина поддержать дедолларизацию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017