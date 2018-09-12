Глава ВТБ рассказал о судьбе долларовых вкладов в случае новых санкций

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что произойдет с российскими банками в случае введения новых жестких санкций США. По его словам, сейчас разрабатываются меры, которые смогут защитить интересы владельцев долларовых вкладов, если будет введен запрет на использование банками РФ американской валюты.

«Все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос», — сказал Костин в интервью телеканалу Bloomberg.

Он отметил, что сейчас в банке готовы к «развитию любого сценария». В интервью Business FM Костин также отметил, что сейчас в банке большое количество наличных денег.

«Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим», — сказал он.

Эти слова вызвали беспокойство среди пользователей Сети. Многие посчитали, что в случае обвала рубля вклады начнут выдавать не по сложившемуся на рынке курсу, а по какому-то другому.

«Полтора месяца назад я первым начал говорить об ограничении наличного доллара и конвертации долларовых вкладов в рублевые. Тогда многие крутили у виска. Ну и где вы сейчас», — написал в Twitter экономист Никита Кричевский.

Его поддержали и другие комментаторы. «Не советую хранить валюту в российских банках. Потеряете все сбережения как 30 лет назад», — написал пользователь Nikolai Mertsalov.

8 августа Госдеп анонсировал введение новых санкций против России. Причиной было названо отравление британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в котором бездоказательно обвиняют Москву.

Первый пакет ограничений вступил в силу 27 августа. Он предусматривает запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения. Второй пакет может быть принят через три месяца и касается понижения уровня дипломатических отношений и запрета на полеты в США «Аэрофлоту».