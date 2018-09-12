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Глава ВТБ рассказал о судьбе долларовых вкладов в случае новых санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что произойдет с российскими банками в случае введения новых жестких санкций США. По его словам, сейчас разрабатываются меры, которые смогут защитить интересы владельцев долларовых вкладов, если будет введен запрет на использование банками РФ американской валюты.

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«Все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос», — сказал Костин в интервью телеканалу Bloomberg.

Он отметил, что сейчас в банке готовы к «развитию любого сценария». В интервью Business FM Костин также отметил, что сейчас в банке большое количество наличных денег.

«Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим», — сказал он.

Эти слова вызвали беспокойство среди пользователей Сети. Многие посчитали, что в случае обвала рубля вклады начнут выдавать не по сложившемуся на рынке курсу, а по какому-то другому. 

«Полтора месяца назад я первым начал говорить об ограничении наличного доллара и конвертации долларовых вкладов в рублевые. Тогда многие крутили у виска. Ну и где вы сейчас», — написал в Twitter экономист Никита Кричевский.

Его поддержали и другие комментаторы. «Не советую хранить валюту в российских банках. Потеряете все сбережения как 30 лет назад», — написал пользователь Nikolai Mertsalov.

8 августа Госдеп анонсировал введение новых санкций против России. Причиной было названо отравление британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в котором бездоказательно обвиняют Москву.

Первый пакет ограничений вступил в силу 27 августа. Он предусматривает запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения. Второй пакет может быть принят через три месяца и касается понижения уровня дипломатических отношений и запрета на полеты в США «Аэрофлоту». 

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