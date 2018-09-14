ЦБ поддержит банки в случае введения новых санкций

Банк России готов оказать всемерную поддержку российским банкам в случае введения новых санкций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Безусловно, могут быть регуляторные послабления, как это было в 2014 году. Поэтому здесь мы с банками готовимся к возможному неблагоприятному развитию ситуации», — сказала председатель ЦБ.

По ее словам, для этого у Центробанка есть инструменты и средства. Набиуллина отметила, что необходимые меры регулятор проработал с банками в зависимости от того, какая у них структура элементов и операций.

Она также подчеркнула, что Банк России не планирует конвертировать валютные вклады в рублевые, так как для этого нет никаких предпосылок. «Мы считаем, что эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе», — цитирует Набиуллину «РИА Новости».

13 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке глава ВТБ Андрей Костин рассказал «Известиям» о плане по отказу от доллара. По его словам, дедолларизация предполагает ускоренный переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок, перевод юридических адресов крупных компаний в российскую юрисдикцию, а также размещение на российской площадке еврооблигаций.