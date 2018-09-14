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Евро опустился до 79 рублей на фоне укрепления российской валюты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Рубль укрепил свои позиции в ходе торгов 14 сентября после жестких решений и комментариев Центробанка. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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По состоянию на 14.08 мск курс доллара снизился на 65 копеек и составил 67,6 рубля, а евро упал на 70 копеек до отметки в 79,07 рубля. При этом 14 сентября европейская валюта уже опускалась до 78,95 рубля, что стало минимальным показателем с 4 сентября.

Ранее в пятницу ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п. — до 7,5% годовых. Свое решение регулятор объяснил изменением внешних условий, которое может создать проинфляционные риски. Кроме того, Банк России решил не возобновлять приобретение валюты для Минфина на рынке до конца декабря 2018 года.

Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 26 октября 2018 года.

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