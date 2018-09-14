Вступивший в должность депутата в Красногорске Монсон займется работой с детьми

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон, ранее получивший российское гражданство 14 сентября официально вступил в должность депутата совета Красногорского городского округа Московской области.

На своем новом посту он намерен сосредоточиться на работе с детьми и семьями, а также вопросах экологии.

По словам Монсона, он является доктором психологии и в США уже работал с трудными подростками.

«Я действительно собираюсь работать, это не понарошку», — цитирует его телеканал «360».

Спортсмен рассказал, что ежедневно учит русский язык с преподавателем. Сейчас он уже понимает около 50% слов. Боец выразил надежду, что уже через несколько месяцев сможет посещать заседания парламента без переводчика. «Пока коммуникация с красногорцами идет на двух ломаных языках», — пояснил он.

В городе боец работает тренером в детской спортивной школе. По словам Монсона, Красногорск напоминает ему Сиэтл, передает НСН.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Джеффу Монсону паспорт гражданина России 12 июня.