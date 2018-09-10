Мособлизбирком прокомментировал победу Монсона на выборах в Красногорске

Председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина прокомментировала порталу iz.ru сообщения о том, что недавно получивший российское гражданство боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал депутатом городской думы Красногорска в Московской области.

О том, что спортсмен стал депутатом городского парламента Красногорска, 10 сентября сообщили в пресс-службе красногорского отделения «Единой России», которое выдвинуло Монсона на выборы.

«Официальные итоги голосования по Красногорску еще не утверждены. Это местные выборы. Организующей комиссией является местная территориальная избирательная комиссия города Красногорска», — заявила Хаймурзина.

Председатель территориальной избирательной комиссии Красногорска Константин Шагимуратов, в свою очередь, заявил, что итоговое заседание по выборам в городскую думу Красногорска планируется в среду, 12 сентября.

«Но если судить по тому проценту, который набрала «Единая Россия», можно предположить, что Джефф Монсон будет избран в качестве депутата. В среду будет официально объявлено, кто стал депутатом», — сказал он.

О намерении стать депутатом спортсмен заявил, как только получил российское гражданство 12 июня 2018 года. В анкете кандидата он указал, что работает тренером по физподготовке в спортклубе «Зоркий», пишет НСН.

«Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать так максимально возможному количеству людей. Сейчас я собираюсь стать членом парламента Красногорска», — приводит слова бойца «Ридус».

Боксер Джефф Монсон начал присматривать себе дом в Подмосковье еще в феврале 2018 года. По словам спортсмена, для него важно наличие инфраструктуры рядом с домом, поскольку его ребенок учится в школе, а сам он много путешествует.