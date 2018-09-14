Автомобиль из клипа Киркорова «Цвет настроения синий» выставили на продажу

Объявление о продаже автомобиля Lada Priora Premier 2012 года, задействованного в съемках клипа певца Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», появилось на портале Auto.ru.

Как информирует пресс-служба сайта, владелец машины рассчитывает получить после ее продажи 190 тыс. рублей.

«Продается авто из клипа «Цвет настроения синий». Ну что могу сказать, «косячки» по кузову, естественно, есть, кто хочет идеальное авто за эти деньги, идите в салон и берите кредит», — приводит «РИА Новости» выдержку из текста объявления.

Клип Киркорова «Цвет настроения синий» вышел в марте и собрал уже более 43 млн просмотров. По сценарию ролика, на этом автомобиле ехал герой рэпера Тимати — многодетный отец.

14 сентября на хостинге YouTube появился новый клип Филиппа Киркорова и певца Егора Крида на песню «Цвет настроения черный». Всего за несколько часов ролик собрал более 250 тыс. просмотров.