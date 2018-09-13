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Киркоров раскрыл историю появления скандального клипа Ibiza

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эстрадный поп-певец Филипп Киркоров рассказал, как появился нашумевший клип Ibiza. С предложением сняться в ролике к артисту обратился сценарист и шоумен Александр Гудков, написал Киркоров в Instagram.

«Каждый из трех съемочных дней для нас был испытанием. Спасибо, ребята, за смелость, за юмор и за дерзость! В очередной раз пошумели», — отметил певец.

Скандальный клип появился в Сети 7 сентября. Ролик набрал уже 6,8 млн просмотров. В видео также фигурируют Николай Басков, Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов, Анита Цой и Гарик Харламов.

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на творчество народных артистов России. Некоторые посмеялись над жестким противостоянием звезд, а другие решили, что клип переходит границы.

В сентябре Филипп Киркоров опубликовал видео, на котором запечатлена реакция его коллег по цеху на клип «Ибица».

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