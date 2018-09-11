Прямой эфир

Шнуров вступился за клип Киркорова и Баскова «Ибица»‍

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вступился за клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица», который раскритиковали интернет-пользователи.

Как заявил музыкант сайту телеканала РЕН ТВ, массовое искусство «должно тревожить».

«Если кого-то раздражает новый клип Филиппа Киркорова — это прекрасно. Я считаю, что Филипп сделал великолепный кульбит, проникся, пропитался духом пост-модернизма, преодолел собственный пафос и стал способен к самоиронии», — сказал он.

Шнуров поздравил Киркорова проделанной работой над клипом и над собой.

Видео на песню «Ибица» было опубликовано в Youtube 7 сентября. За три дня он набрал более 3,5 млн просмотров. В видео снялся и сам Шнуров, а также Гарик Харламов, Андрей Малахов, Валерий Леонтьев и Анита Цой.

До появления клипа Киркоров разместил в своем Instagram видео с реакциями коллег по цеху на новую работу.

Однако пользователи Сети неоднозначно отреагировали на творчество народных артистов РФ. Кто-то от души посмеялся над жестким противостоянием звезд, а кто-то решил, что клип переходит все границы.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шнуров прогулялся с неизвестной около ресторана бывшей жены
В Роспотребнадзоре объяснили запрет песен Киркорова и Бузовой защитой детей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017