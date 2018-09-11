Шнуров вступился за клип Киркорова и Баскова «Ибица»‍

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вступился за клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица», который раскритиковали интернет-пользователи.

Как заявил музыкант сайту телеканала РЕН ТВ, массовое искусство «должно тревожить».

«Если кого-то раздражает новый клип Филиппа Киркорова — это прекрасно. Я считаю, что Филипп сделал великолепный кульбит, проникся, пропитался духом пост-модернизма, преодолел собственный пафос и стал способен к самоиронии», — сказал он.

Шнуров поздравил Киркорова проделанной работой над клипом и над собой.

Видео на песню «Ибица» было опубликовано в Youtube 7 сентября. За три дня он набрал более 3,5 млн просмотров. В видео снялся и сам Шнуров, а также Гарик Харламов, Андрей Малахов, Валерий Леонтьев и Анита Цой.

До появления клипа Киркоров разместил в своем Instagram видео с реакциями коллег по цеху на новую работу.

Однако пользователи Сети неоднозначно отреагировали на творчество народных артистов РФ. Кто-то от души посмеялся над жестким противостоянием звезд, а кто-то решил, что клип переходит все границы.