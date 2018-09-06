Шнуров прогулялся с неизвестной около ресторана бывшей жены
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прогулялся по улицам Санкт-Петербурга с неизвестной девушкой.
Подышать осенним воздухом музыкант и его спутница решили неподалеку от Исаакиевского собора, сообщает телеканал «78».
По данным журналистов, неподалеку от этого места находится ресторан «Кококо», который принадлежит бывшей супруге артиста Матильде. Выбранное место для прогулки вызвало ряд вопросов у СМИ.
15 августа сообщалось, что Шнуров и Матильда официально развелись. Свидетельство о расторжении брака светская львица опубликовала в своем Instagram в разделе Stories.
Позже в соцсетях появились совместные фотографии Шнурова и его предполагаемой возлюбленной Ксении Костровской. Снимки у себя в Instagram разместила сама девушка, но потом удалила пост. На одном из кадров был запечатлен поцелуй с рокером.