Шнуров прогулялся с неизвестной около ресторана бывшей жены

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прогулялся по улицам Санкт-Петербурга с неизвестной девушкой.

Подышать осенним воздухом музыкант и его спутница решили неподалеку от Исаакиевского собора, сообщает телеканал «78».

Сергей Шнуров гуляет с своей новой девушкой по Петербургу. pic.twitter.com/JlZkh2uSRb — 78 | НОВОСТИ (@good78news) September 6, 2018

По данным журналистов, неподалеку от этого места находится ресторан «Кококо», который принадлежит бывшей супруге артиста Матильде. Выбранное место для прогулки вызвало ряд вопросов у СМИ.

15 августа сообщалось, что Шнуров и Матильда официально развелись. Свидетельство о расторжении брака светская львица опубликовала в своем Instagram в разделе Stories.

Позже в соцсетях появились совместные фотографии Шнурова и его предполагаемой возлюбленной Ксении Костровской. Снимки у себя в Instagram разместила сама девушка, но потом удалила пост. На одном из кадров был запечатлен поцелуй с рокером.