Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин в пятницу, 14 сентября, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства и участники заседания обсудили международные контакты во время Восточного экономического форума, который проходил 11–13 сентября во Владивостоке, и повышение темпов социально-экономического развития Дальнего Востока.

Отмечается, что на совещании также обсуждалась ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб. «Снова выражена обеспокоенность в связи с высокой концентрацией террористов в том населенном пункте и их дестабилизирующей активностью», — говорится в сообщении.

В совещании приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах республики при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков, в том числе Идлиб является последним на территории страны, где сконцентрировано значительное число террористов.

13 сентября МИД России сообщал, что террористы готовятся к длительной обороне этого города. В тот же день сирийская армия нанесла артиллерийский удар по боевикам, нападавшим на мирных граждан на юге Идлиба.