Парк спецтехники пополнится новыми машинами на Колыме

В спецавтопарки муниципальных образования Магаданской области планируется направить 18 новых машин. Ключи от техники главам округов вручил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Как сообщает управление информационной политики правительства Магаданской области, в регион были доставлены три фронтальных погрузчика, бульдозер и многофункциональный погрузчик-экскаватор. Еще пять единиц техники должны прибыть в регион с ближайшее время.

Стоимость данных 10 машин составила 58 млн рублей. Средства были направлены из бюджета области, сообщает ИА MagadanMedia.

К ноябрю 2018 года в область также должны прибыть восемь грейдеров. Они будут работать на региональных и федеральных трассах.