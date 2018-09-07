Нижегородская область получит новые автобусы и машины скорой помощи

В Нижегородской области планируют закупить более 50 школьных автобусов и почти 20 автомобилей скорой медицинской помощи. Средства на покупку выделят из федерального бюджета согласно договоренности между главой области Глебом Никитиным и председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Как сообщает пресс-служба региона, Никитин отметил, что сейчас парк школьного транспорта сильно изношен, что создает проблемы при подвозе детей в школы из отдаленных населенных пунктов. Также многие не могут из-за этого принимать участие в спортивных состязаниях и культурных мероприятиях, пишет ИА «НьюсНН».

В общей сложности в Нижегородскую область поступят 56 школьных автобусов «Соболь» и 19 машин скорой помощи «ГАЗель NEXT».

Новый транспорт планируют направить в те районы, которые более всего нуждаются в обновлении автопарков. Глава области добавил, что таким образом будет практически закрыта потребность региона в этом виде транспорта.