Новые автобусы появятся в автопарке Астрахани

В микрорайон Бабаевского в Астрахани планируют направить дополнительные 24 автобуса. Об этом стало известно в ходе встречи представителей администрации Астрахани и руководства компании «АвтоМиг».

По словам директора компании «АвтоМиг», которая занимается пассажирскими перевозками в Астрахани, в микрорайоне Бабаевского планируют запустить дополнительные 24 автобуса. Для этого в Астрахань будут направлены 24 автобуса марок «ЛиАЗ» и «НЕФАЗ», пишет «Астрахань-24».

Директор предприятия уточнил, что вся техника будет не новой, но в отличном состоянии. Она будет поступать в город по частям в течение месяца.

Ранее сообщалось, что очередная партия школьных автобусов поступила в Брянскую область перед Днем знаний. Часть из них впервые будет передана детско-юношеским спортивным школам.