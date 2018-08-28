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Партия школьных автобусов поступила в Брянскую область перед 1 сентября

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Очередная партия школьных автобусов поступила в Брянскую область перед Днем знаний. Часть из них впервые будет передана детско-юношеским спортивным школам.

В общей сложности в районы области поступило 12 новых автомобилей. Восемь из них направятся в общеобразовательные школы, остальные будут впервые переданы детско-юношеским спортивным школам в Стародубе, Клинцах, Новозыбкове и Дятьковском районе, сообщает NASHBRYANSK.RU.

На подготовку транспорта к новому учебному году в местных бюджетах предусмотрено более 21,5 млн рублей.

С 2016 года автопарк школ Брянской области обновился более чем на треть. Муниципальным образованиям были переданы 106 школьных автобусов. Средства на приобретение транспорта выделялись из федерального и областного бюджетов.

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